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Вторник, 5 декабря 2023, 05:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

5 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

05.12.2023, вторник

  • 10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 10:50 Челябинск – Торжественное празднование Дня добровольца (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 12:00 Челябинск – Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями Южного Урала

  • 14:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека: шаг за шагом» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Уральский наив»: живописные работы и произведения декоративно-прикладного искусства художников из Челябинска, Троицка, Златоуста, Пласта (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Сушеные апельсины в декоре» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Парк игр» для любителей настольных игр (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 18:30 Челябинск – Иммерсивная премьера документального фильма «Человек Севера» (кинокультурный центр «Победа», Комсомольский пр., 34)

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