В России растет число поклонников кофе с молоком

В кафе и ресторанах россияне чаще заказывают кофе с молоком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Ромир», аудитория горячего кофе с молоком в 2023 году оказалась почти в два раза больше, чем аудитория черного. При этом обе категории кофе увеличили аудиторию с сентября 2022 года.

Число любителей черного кофе за год выросло на 2,5%. Среди видов черного кофе отрицательную динамику показывает эспрессо: частота покупки снизилась на 25,5%, при не растущей аудитории. А вот американо предпочитают на 3% большее число посетителей общепита, однако частота покупки снизилась на 9%. Обе категории увеличили средний чек: эспрессо – на 8,8%, американо – на 13,6%.

Аудитория горячего кофе с молоком, напротив, в целом за год увеличилась на 4,7%. Наибольший рост – на 4,3% – показывает капучино, аудитория латте выросла на 2,6%. При этом латте стали покупать значимо реже, частота покупки снизилась на 16%.

Отрицательная динамика наблюдается в категории раф. Аудитория снизилась на 0,5%, частота покупки – на 11%. Однако средний чек за раф значимо вырос – на 17,5% (до 209 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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