В Челябинской области на несколько часов перекрыли трассу М5 «Урал»

В Челябинской области на несколько часов перекрыли трассу М5 «Урал» в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении дорог «Южный Урал», ограничения введены с 10 часов до 14 часов в связи с буровзрывными работами.

Движение легкового транспорта осуществляется по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу. Грузовому и пассажирскому транспорту проезд запрещен. Напомним, что трассу М5 на этом участке будут перекрывать один раз в неделю по вторникам или четвергам (в зависимости от погоды) до октября 2024 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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