Стеклянное лицо: в соцсетях появился новый вирусный бьюти-тренд

В соцсетях появился новый вирусный бьюти-тренд – стеклянное лицо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы достичь такого эффекта предлагается натирать кожу обычной пищевой содой и обязательно губкой. Амбассадоры этой идеи утверждают, что после этой процедуры, сделанной вечером, кожа следующим утром будет отражать свет, словно зеркало.

Этот тренд прямо противоречить предыдущему, когда на пике популярности были лайфхаки по восстановлению кожного барьера. Ведь химическая формула соды NaHCO3 – это щелочь с pH 9, в то время как pH человеческой кожи – 4 – 5.

«Сода разрушает защитный слой кожи, открывая доступ для бактерий, и высушивает ее, – пишет telegram-канал «Цена красоты». – Так что, если на утро после полировки кожа и будет сиять, то еще через день скорее всего появятся высыпания, раздражение и шелушение».

Москва, Анастасия Палей

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