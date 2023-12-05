В КСП Челябинской области заявили о переходе к рынку дорогого труда

Кадровый дефицит нивелирует уровень зарплат в столице России и регионах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по итогам 11 месяцев 2023 года на Южном Урале в очередной раз обновлен исторический минимум по числу безработных.

На 1 декабря количество зарегистрированных безработных составило 10,1 тысячи человек, уровень безработицы составил 0,56%.

При этом количество вакансий продолжает расти. К декабрю текущего года оно равнялось 49 тысячам единиц (против 40 тысяч годом ранее). Коэффициент напряженности составил 0,25.

⃣Кадровый дефицит в стране начинает сокращать разницу в зарплате между столицей России и другими субъектами РФ, отмечают южноуральские аудиторы: по данным экспертов, разница в размере ожидаемой зарплате уже сократилась в 2 раза. Причем зарплаты растут и в регионах, и в Москве, однако московские темпы существенно отстают от региональных.

Усиление дефицита трудовых ресурсов аналитики объясняют сочетанием демографических и экономических факторов, оценивая его в 2-4 миллиона. человек до 2030 года, при этом, 90% этого дефицита – работники средней квалификации. Покрытие этого дефицита потребует роста производительности труда на +2,4% в год.

Вместе с тем, эксперты считают, что предприниматели пока не до конца осознали, что структура рынка труда изменилась. «Очередей из дешевых кадров в ответ на любое объявление о работе уже не будет, – заверяют в контрольно-счетной палате Челябинской области. – Мы переходим к рынку дорогого труда и дефицитных кадров».

Вместе с тем, осенью рост зарплаты в России существенно замедлился. Так, по итогам сентября он составил 7,2% против 10% в летние месяцы. Значительная часть экспертов уверены, что пик «зарплатной гонки» в России пройден. И речь уже идет не об увеличении платы за труд, а хотя бы о сохранении ее на нынешнем уровне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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