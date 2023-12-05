Южноуральца, набросившегося на пассажиров междугороднего автобуса, отправили за решетку

Суд арестовал жителя Чесмы, совершившего хулиганские действия в рейсовом автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего жителя села Чесма, подозреваемого в совершении хулиганства, а также применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, шокирующий инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в салоне междугороднего автобуса «Челябинск-Чесма». Между пассажирами вспыхнула ссора, во время которой один из участников достал заточку и ударил оппонента. После этого мужчина, бывший нетрезвым, скрылся.

Через некоторое время хулигана задержал экипаж ДПС ГИБДД, но и во время задержания южноуралец решил не сдаваться: начал размахивать заточкой и угрожать инспектору.

В суде чесменец отказался признавать свою вину. Однако суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 3 февраля 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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