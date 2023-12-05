Аномальные морозы продержатся на Южном Урале до начала следующей недели

Морозы в Челябинской области будут крепчать.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 6 декабря местами, с 7 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более ниже климатической нормы.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ночь на 7 декабря температура воздуха в низинах Южного Урала опустится до 40 градусов мороза. Не изменится ситуация и в ночь на пятницу, 8 декабря. При этом серьезно похолодает на большей части территории Челябинской области: ночью ожидается -30, -35 градусов по Цельсию. Днем будет 22-27 градусов ниже нуля.

В Челябинске в пятницу ночью синоптики обещают 33-35 градусов мороза, днем – 25-27 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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