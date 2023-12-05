В Челябинске задержали одного из руководителей регионального управления ФССП

В Челябинске задержали первого заместителя начальника регионального управления службы судебных приставов Полину Захарову.

У нее в рабочем кабинете провели обыски и выемку документов.

«По данным наших собеседников, Полину Захарову заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом», – пишет 74.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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