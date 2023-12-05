У S7 не хватает самолетов для Челябинска

У авиакомпании S7 не хватает самолетов для Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», с 15 января 2024 года S7 отменяет рейсы из Челябинска в Москву. В принципе, это не критично: компания выполняет 1 рейс в день поздно вечером в аэропорт Домодедово. Правда, после его отмены прилететь именно в Домодедово из Челябинска можно будет всего 3 раза в неделю.

А на S7 можно будет добраться только до Новосибирска (туда компания переводит свою базу из Москвы). При этом число рейсов сократится: пока с 12 в неделю до 11.

Причина сокращения полетной программы – проблема с самолетами. Дело в том, что основу парка компании составляют самолеты А320NEO/321NEO, а на них установлены двигатели американской фирмы Pratt & Whitney. Практически у всех авиакомпаний, использующих ланейры с двигателями P&W в последнее время возникли серьезные неприятности из-за проблем с их обслуживанием, ресурсом и нехваткой запасных частей.

«Двигатели семейства PW1100G – это новое поколение двигателей, в них впервые в истории коммерческой авиации применена сложная схема редукторного привода вентилятора, отмечает независимый авиационный эксперт Алексей Комаров. Редуктор позволяет снизить обороты вентилятора, увеличивая его тягу и поднимая обороты турбины. Несмотря на длительную разработку и тестирование, эти двигатели пока еще страдают «детскими болезнями», поэтому требуют ремонта в несколько раз чаще, чем другие, – отмечает «Коммерсант». – Помимо этого, двигатели P&W выпускаются гораздо меньшей серией, нежели французско-американские движки CFM, установленные на те же Airbus neo других перевозчиков».

У S7 на лайнеры с двигателями приходится 38% парка. Более трети из них простаивает.

В целом, по данным сервиса Flightradar, из 103 самолетов S7 сейчас не летает 21, причем каждый третий не поднимался в небо 9 месяцев и более.

Челябинск, Павел Зварзин

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