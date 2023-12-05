«Трактор» дома разгромил «Нефтехимик»

Челябинский «Трактор» не оставил шансов «Нефтехимику» из Нижнекамска – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на 25-й секунде первого периода Данил Юртайкин с подачи Максима Шабанова и Владимира Ткачева открывает счет в матче – 1:0. На 12-й минуте встречи Александр Шаров удваивает преимущество «черно-белых».

Однако начало второго периода остается за гостями: на 22-й минуте Андрей Белозеров сокращает отставание. Впрочем, на 39-й минуте матча Илья Карпухин подключается к атаке Сергея Калинина и Семена Дер-Аргучинцева, и «Трактор» вновь уходит в отрыв – 3:1.

На 50-й минуте встречи Чарльз Робинсон, получив шайбу от Альберта Яруллина, устанавливает окончательный счет – 4:1, вторая подряд победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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