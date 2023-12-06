6 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

06.12.2023, среда

10:00 Челябинск – XXXIX конференция регионального отделения партии «Единая Россия» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию, посвященная итогам реализации в 2023 году мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Деловая игра «Книжный приговор» к 200-летию со дня рождения Александра Островского (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:00 Челябинск – Информ-минутка «История Новогодней открытки», мастер-класс «Снежный кардмейкинг» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фойе, абонемент «Открытые книги»)

15:00 Челябинск – Открытие выставки «Сверкают игрушки на елке» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – Встреча «Причины кризисного поведения молодежи» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Волшебный «Зимний вечер» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й эт., выставочный зал)

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