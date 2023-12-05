Челябинская область оказалась среди лидеров по распространенности ВИЧ в России в 2022 году. Аналитическую правку подготовил Роспотребнадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в целом по России в 2022 году составил 43,29 на 100 тыс населения, в Челябинской – 72. По этому показателю регион занимает 6 место в стране.

Область также попала в число территорий с самыми высокими показателями заболеваемости среди детей: 5 на каждый 100 тысяч при среднероссийском показателе 2,03. Это третий результат в стране.

Еще одна неблагоприятная тенденция – очень высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности, что в целом не характерно для ВИЧ-инфекции. Но Челябинская область относится именно к таким регионам.

И, плюс ко всему, занимает 5 место в России по числу вновь выявленных случаев среди обследованного населения: 329 на каждые 100 тысяч. Это почти в 2 раза выше, чем в среднем по стране.

Челябинск, Павел Зварзин

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