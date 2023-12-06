У бара в центре Челябинска открыли стрельбу среди бела дня

Челябинец расстрелял из пистолета сотрудников бара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел утром 3 декабря.

«Полицейские полка дорожно-патрульной службы УМВД России по Челябинску в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения заметили назревающий конфликт, переросший в драку, возле одного из баров по улице Цвиллинга. Полицейские незамедлительно отреагировали и пресекли противоправные действия», – рассказали в силовом ведомстве.

По предварительным данным, конфликт произошел между посетителем и охранниками заведения. Когда оппоненты вышли на улицу, 36-летний ранее судимый южноуралец открыл стрельбу из аэрозольного пистолета.

Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный». Все участники инцидента установлены и опрошены. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия в рамках доследственной проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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