Уральские металлурги обновляют конструкции в кислородно-конвертерном цехе

ММК обновляет конструкции в кислородно-конвертерном цехе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ноябре 2023 года в отделении непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха ММК была произведена замена двух крупных конструкций, используемых при эксплуатации мостовых кранов.

Речь идет о многопролетных подкраново-подстропильных фермах (ППФ) с неразрезным нижним ездовым поясом. Они требуют к себе повышенного внимания, поскольку принимают на себя крановые нагрузки и нагрузки перекрытия кровли. Разрушение в процессе эксплуатации даже отдельного узла может вызвать прогрессирующее разрушение как самой ППФ, так и всего промышленного здания.

На ММК, где эксплуатируется немало подобных конструкций, уделяют самое серьезное внимание их безопасному использованию: постоянно проводится мониторинг ППФ, по результатам которого ежеквартально Магнитогорский Гипромез готовит отчеты о состоянии подкраново-подстропильных ферм и выдает рекомендации о необходимости их замены при наличии дефектов, усталостных трещин и других изъянов.

Ремонт и замена подкраново-подстропильных ферм в условиях непрерывного производственного процесса является трудной задачей, требующей значительных капитальных и временных затрат. В ноябре текущего года в ККЦ ПАО «ММК» в период проведения капитального ремонта первого конвертера была проведена замена двух ППФ. Они были изготовлены в цехе металлоконструкций входящего в Группу ММК ООО «Механоремонтный комплекс».

Монтаж ППФ осуществили специалисты цеха ремонта металлургического оборудования №9 ООО «Объединенная сервисная компания». Конструкции были установлены и смонтированы за 11 суток. Своевременная замена конструкций производственных зданий позволяет решить задачу по обеспечению безопасной эксплуатации и бесперебойной работы металлургических агрегатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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