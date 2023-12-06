ФАС заподозрила руководство больницы в Челябинской области в нарушении закона о конкуренции

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства на торгах по поставке медицинских аппаратов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, дело возбуждено в отношении ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» по результатам рассмотрения поступившего заявления.

Подозрения вызвали действия медучреждения при проведении аукциона на оказание услуги по организации технической поддержки процедуры гемодиализа (начальная цена контракта – 40,2 миллиона рублей).

Контракт заключен с единственным участником аукциона – ООО «МосМедМаркет». Согласно контракту, компания обязана обеспечить заказчика медицинскими аппаратами «Искусственная почка», соответствующими фильтрами и расходными материалами.

«По имеющимся данным, подходящими под описание объекта закупки являются аппараты нескольких производителей, совместимые с несколькими фильтрами, – отмечают антимонопольщики. – При этом, заказчиком установлены требования к фильтрам таким образом, что под указанные характеристики соответствует товар только одного производителя».

При этом производитель производитель указал о возможности применения фильтров нескольких производителей.

Таким образом, определяя характеристики фильтров с конкретными значениями, заказчик отверг возможность поставки товара с иными характеристиками, которые также соответствуют потребностям заказчика и совместимы с аппаратами. В связи с этим Челябинское УФАС России усмотрело в действиях ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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