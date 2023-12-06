В Миньяре четыре года не могут расселить разваливающийся дом. Глава СКР требует возбудить уголовное дело

В Следственном комитете России взяли на контроль ситуацию с расселением аварийного здания в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома в Миньяре.
О ситуации, сложившейся в Ашинском районе, южноуральцы рассказали в социальной сети. В обращении говорилось о длительном непринятии мер к расселению жильцов, в том числе 73-летней женщины, из аварийного многоквартирного дома в Миньяре. Четыре года назад жилое здание, 1955 года постройки, признали аварийным и непригодным для проживания." В доме отсутствуют отопление, водоснабжение и канализация, полы прогнили, в потолках трещины. Многочисленные обращения в администрацию результата не приносят», – рассказали в силовом ведомстве.
В следственном управлении СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя регионального управления ведомства Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»