В Миньяре четыре года не могут расселить разваливающийся дом. Глава СКР требует возбудить уголовное дело

В Следственном комитете России взяли на контроль ситуацию с расселением аварийного здания в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома в Миньяре.

О ситуации, сложившейся в Ашинском районе, южноуральцы рассказали в социальной сети. В обращении говорилось о длительном непринятии мер к расселению жильцов, в том числе 73-летней женщины, из аварийного многоквартирного дома в Миньяре. Четыре года назад жилое здание, 1955 года постройки, признали аварийным и непригодным для проживания." В доме отсутствуют отопление, водоснабжение и канализация, полы прогнили, в потолках трещины. Многочисленные обращения в администрацию результата не приносят», – рассказали в силовом ведомстве.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя регионального управления ведомства Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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