Сотни классов закрыли в Челябинской области на карантин по ОРВИ

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональное управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует руководителям образовательных учреждений максимально использовать возможность дистанционного обучения для тех классов и школ, где уже пошла заболеваемости ОРВИ и где параллельно регистрируется коклюш. Об этом заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора поясняет Татьяна Софейкова.

По данным ведомства, с начала сентября текущего года в Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости негриппозной этиологии ОРВИ. За 48 неделю 2023 года (с 27 ноября по 3 декабря) в регионе зарегистрировано 110,7 случаев на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 14,5%.

Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения: среди взрослого населения – на 20,8%, среди детей 7-14 лет – на 10,7%, среди детей 3-6 лет – на 9,1%, среди детей до 3-х лет – на 11,8%.

Согласно данным мониторинговых исследований активно выявляются возбудители парагриппа, адено –, рино-, бока- и сезонной коронавирусной инфекции, при этом грипп выявляется в единичных случаях с тенденцией к росту.

На прошлой неделе в Челябинской области на карантин уже были закрыты три школы и 246 отдельных классов, сообщает «Первый областной» со ссылкой на Татьяну Софейкову. Большая часть этих классов – в Челябинске, наиболее сложная обстановка наблюдается на северо-западе, областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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