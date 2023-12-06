В пригороде Челябинска на весь день отключили электричество

В нескольких поселках Сосновского района отключили электроснабжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение электроэнергии затронуло поселок Северный, микрорайон «Малинки Вилидж» и частично деревню Малиновка. Об этом говорится в сообщении администрации Кременкульского сельского поселения.

Это вызвало возмущение среди жителей района. Ситуация осложняется тем, что от наличия электричества зависит отопление и водоснабжение домов в поселениях.

«Сил нет никаких! Каждую зиму одна и таже свистопляска!!! Живем в 10 километрах от города-миллионника, а такое чувство, что у черта на рогах! Почему мы в мороз должны сидеть без света, воды и тепла???" – возмущаются южноуральцы.

«Ни поесть, ни попить. Даже топка без электричества не работает! Это издевательство, эти проблемы с электричеством продолжаются уже несколько лет, каждую зиму одно и то же», – вторят им соседи.

«Вы нам газ больше 15 лет не можете сделать, – обращаются к властям сосновцы. – Большая часть отапливаются электричеством. За последнюю неделю мы 40 часов сидели без электричества. Я не понимаю, что такое случилось, когда зима пришла».

А сетевой компании сообщают, что в 15:00 электроснабжение должно возобновиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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