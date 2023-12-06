В Челябинске экс-полицейский и его подельники предстанут перед судом по делу о проституции

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело об организации притонов для занятия проституцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов полиции областного центра, обвиняемых в организации занятия проституцией.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2022 и 2023 годах челябинцы организовали на территории города два притона, где «ночные бабочки» систематически обслуживали клиентов.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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