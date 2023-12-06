Единороссы назвали претендента на пост первого вице-спикера регионального парламента Южного Урала

Первым заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения, вопрос рассматривался сегодня, 6 декабря, в ходе 39-й областной партийной конференции.
«Партийцы рассмотрели вопрос о поддержке кандидата на должность первого заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области. Участники конференции выразили поддержку руководителю регионального исполкома партии, депутату заксобрания и участнику гуманитарной миссии в Херсонской области Денису Моисееву», – уточнили представители партии. Вопрос о назначении можно считать практически решенным, так как единороссы контролируют большинство мандатов южноуральского парламента.
Напомним, Денис Моисеев возглавил региональный исполнительный комитет ЕР в 2019 году. До этого он в течение восьми лет работал в партаппарате. До перехода на партийную работу был занят в сфере журналистики, пять лет проработав на ТРЦ «Восточный экспресс».
Является депутатом Законодательного собрания Челябинской области действующего созыва, однако больше года находится в командировке в Херсонской области. По информации источников, вернется в Челябинскую области Моисеев, скорее всего, уже после выборов президента России.
Челябинск, Виктор Елисеев
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