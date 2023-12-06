Единороссы назвали претендента на пост первого вице-спикера регионального парламента Южного Урала

Первым заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения, вопрос рассматривался сегодня, 6 декабря, в ходе 39-й областной партийной конференции.

«Партийцы рассмотрели вопрос о поддержке кандидата на должность первого заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области. Участники конференции выразили поддержку руководителю регионального исполкома партии, депутату заксобрания и участнику гуманитарной миссии в Херсонской области Денису Моисееву», – уточнили представители партии. Вопрос о назначении можно считать практически решенным, так как единороссы контролируют большинство мандатов южноуральского парламента.

Напомним, Денис Моисеев возглавил региональный исполнительный комитет ЕР в 2019 году. До этого он в течение восьми лет работал в партаппарате. До перехода на партийную работу был занят в сфере журналистики, пять лет проработав на ТРЦ «Восточный экспресс».

Является депутатом Законодательного собрания Челябинской области действующего созыва, однако больше года находится в командировке в Херсонской области. По информации источников, вернется в Челябинскую области Моисеев, скорее всего, уже после выборов президента России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube