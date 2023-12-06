В Челябинске запретят разворот на перекрестке проспекта Победы и Каслинской

Схема движения на перекрестке проспекта Победы и улицы Каслинской в Челябинске будет изменена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, администрация города приняла решение о запрете выполнения маневра «разворот» на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской при движении по улице Каслинской в сторону центра.

«Для удобства автомобилистов будет обустроено место для разворота на предыдущем перекрестке – в районе домов №23 и №38а по улице Каслинской», – уточнили представители городских властей.

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Челябинска

Данные мероприятия планируются выполнить до 15 декабря текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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