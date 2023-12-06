Челябинцам рассказали, куда звонить в случае отключения отопления, воды и электричества

Жителям Челябинска напомнили телефоны аварийных служб накануне резкого похолодания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по прогнозам синоптиков уже сегодня, 6 декабря, ночью в областном центре ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-27 мороза.

Еще несколько дней столбики термометров могут опускаться в ночное время до -32 градусов. Все коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации переведены на особый режим работы.

«В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха, – рассказали в городской администрации. – До конца следующей недели полностью отменены все плановые ремонтные работы на сетях. Число бригад увеличено, особенно на ночных дежурствах. Сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ».

В случае возникновения аварийных ситуаций или отключения отопления, водоснабжения или электричества, жителей Челябинска просят сразу сообщать по телефонам аварийных служб.

Фото предоставлены пресс-службой мэрии Челябинска

Челябинск, Виктор Елисеев

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