7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

07.12.2023, четверг
-
10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотические беседы «Мужество. Доблесть. Слава» ко Дню героев Отечества (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
11:00 Челябинск – Комитет ЮУТПП по устойчивому развитию проведет для предпринимателей мероприятие, посвященное основным вопросам климатической повестки и связанным с ней вопросам энергоперехода и ESG-трансформации (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606)
-
11:00 Челябинск – Литературный четверг «Декабрьская встреча любителей чтения»: обсуждение книги Ч. Айтматова «Плаха» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
-
13:30 Челябинск – Декабрьская встреча «Зима раскрыла снежные объятия»: презентация «Новогодние истории», мастер-класс «Новогодний сувенир» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
-
14:00 Челябинск – Открытое занятие Всероссийского образовательного проекта для школьников «Урок цифры» по теме «Облачные технологии и искусственный интеллект» («ИТ – лицей Привилегия», микр. «Привилегия», ул. Спортивная, 9)
-
14:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
-
14:00 – 17:00 Челябинск – Патриотическая программа «Герои Великой Отечественной войны – наши земляки» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
-
14:30 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие инклюзивного образования в Челябинской области» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, зал Calipso)
-
15:00 Челябинск – Урок мужества «Сыны Отечества на страже» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
17:00 Челябинск – Встреча «Нити серебра»: объединение волонтеров для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
18:00 Челябинск – Лекция искусствоведа Марьи Аникиной «Чины классического иконостаса. Иерархия и хронология» (Дом общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»