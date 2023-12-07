7 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Комитет ЮУТПП по устойчивому развитию проведет для предпринимателей мероприятие, посвященное основным вопросам климатической повестки и связанным с ней вопросам энергоперехода и ESG-трансформации (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606)