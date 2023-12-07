В пяти городах Челябинской области отменены занятия в школах. Мороз продолжает наступать

Дневные температуры на Южном Урале опустятся до 30 градусов мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в столице Южного Урала из-за мороза сегодня отменили занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены.

Также к настоящему времени известно об отмене занятий для школьников Копейска, Южноуральска, Миасса, Озерска и Златоуста.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью температура воздуха была -24, -32 градусов по Цельсию, в северных районах до 35 градусов мороза, на юге до -20.

В ночь на пятницу, 8 декабря, столбик термометра в Челябинской области опустится до 30-35 градусов мороза, в горах и низинах до -40, на крайнем юге до 25-30 градусов ниже нуля. Днем будет -25,-30, на юге и крайнем западе -20,-25.

В Челябинске завтра синоптики обещают 33-35 градусов мороза ночью и -26, -28 днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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