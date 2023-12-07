Обвиняемым в убийстве 17-летнего челябинца продлили меру пресечения

Фигуранты дела об убийстве подростка в Челябинске останутся в СИЗО.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей семи фигурантам уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка вблизи ТРК «Космос» в апреле текущего года. Они обвиняются в убийстве и хулиганстве.
Напомним, 17-летний школьник погиб ночью 9 апреля текущего года у ТРК «Космос». По словам задержанных, трагедии предшествовала ссора подростка и 20-летнего иностранного гражданина.
Известно, что молодые люди были знакомы. Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке». Однако иностранец пришел не один.
Школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.
Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – трех его приятелей, двое из которых – несовершеннолетние (кстати, оба они оказались студентами одного из колледжей Челябинска по направлению «правоохранительная деятельность»). Всех четверых отправили на два месяца в СИЗО. Позднее задержали еще троих участников конфликта, которых также отправили в изолятор.
При рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения обвиняемые и их защитники просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу, в том числе на домашний арест либо запрет определенных действий.
Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 6 декабря шести обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 10 марта 2024 года, одному судом изменена мера пресечения на домашний арест с установлением ряда запретов.
В настоящее время решается вопрос о внесении апелляционного представления в части изменения 18-летнему обвиняемому меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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