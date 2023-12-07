Суд продлил конкурсное управление в компании, связанной с экс-губернатором Челябинской области

Банкротство ПО «Монтажник» продлится до июля 2024 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, такое решение было принято вчера, 6 декабря, поскольку конкурсным управляющим не завершены все мероприятия конкурсного производства.

В связи с этим конкурсное производство на предприятии продлено до 10 июля 2024 года. Отчет о его результатах планируется рассмотреть 20 июня следующего года.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

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