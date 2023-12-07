Вши атакуют челябинских школьников и студентов

Челябинцы обеспокоены педикулезом в учебных заведениях

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о распространении заболевания рассказали родители студентов Южно-Уральского медицинского университета.

По словам южноуральцев, вспышка педикулеза произошла в вузе осенью текущего года. Распространителями, считают они, могли стать иностранные студенты. Из-за заболевания, рассказывают южноуральцы, студентов нескольких групп отправили на дистанционное обучение.

При этом попытки родителей студентов медуниверситета выяснить у администрации вуза реальную ситуацию ни к чему не привели: их заверяли, что в учебном заведении все в порядке.

Челябинцы также крайне обеспокоены заболеваемостью педикулезом в школах. По словам горожан, наиболее сложной является ситуация в образовательных организациях, расположенных на северо-западе и северо-востоке областного центра, где живет достаточно много приезжих из республик Центральной Азии, чьи дети учатся в образовательных учреждениях Челябинска.

По словам руководства школ, они не всегда могут в достаточной мере контролировать санитарно-гигиеническую обстановку в учебном заведении: некоторые девочки отказываются снимать при осмотре платки, ссылаясь на запрет родителей. Обращение к родителям ситуацию не меняет.

«Новый День» еще на прошлой неделе обратился с просьбой прокомментировать ситуацию в пресс-службу ЮУГМУ. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. В министерстве здравоохранения Челябинской области и региональном минобрнауки от комментариев по ситуации отказались, рекомендовав обратиться в Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре информацию о педикулезе в медуниверситете подтвердили: «В ноябре было зарегистрировано 8 случаев головного педикулеза среди студентов первого курса, проживающих в общежитии, – сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ведомства. – Все заболевшие на время лечения переведены на дистанционное обучение, остальные студенты продолжают учиться в обычном режиме. За лицами, контактировавшими с больными педикулезом, установлено медицинское наблюдение сроком на 1 месяц».

Что касается общеобразовательных школ Челябинска, то, по данным надзорного ведомства, с 1 сентября по 6 декабря в учреждениях зарегистрированы единичные случаи педикулеза.

«В 2018 – 2022 годах показатель заболеваемости педикулезом в Челябинской области варьировал с 66,36 до 18,00 на 100 тысяч населения с тенденцией к снижению заболеваемости, в 2018 – 2022 году в Челябинске также отмечается тенденция к снижению, показатель заболеваемости педикулезом варьировал 45,66 до 19,42 на 100 тысяч населения», – добавили в Роспотребнадзоре.

Нельзя не заметить, что динамика снижения в самом Челябинске значительно хуже средней по области в целом.

Данные по 2023 году в ведомстве не уточнили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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