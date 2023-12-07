В Челябинске выделенки появятся еще на пяти улицах

Новые выделенные линии оборудуют в центре и Тракторозаводском районе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время комитет дорожного хозяйства города готовит конкурсную документацию на выполнение мероприятий по актуализации проектов организации дорожного движения и выполнение математического моделирования обустройства выделенных полос на 5 улицах областного центра.
Спецрежим движения общественного транспорта будет организован на следующих участках:
улица Воровского от Тимирязева до Блюхера;
проспект Ленина от Энгельса до Воровского;
Свердловский проспект от проспекта Ленина до улицы Куйбышева;
улица Героев Танкограда от проспекта Ленина до Комарова;
улица Комарова от Героев Танкограда до Октябрьской.
В случае подтверждения возможности организации «выделенок» проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году.
Челябинск, Виктор Елисеев
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