В Челябинске выделенки появятся еще на пяти улицах

Новые выделенные линии оборудуют в центре и Тракторозаводском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время комитет дорожного хозяйства города готовит конкурсную документацию на выполнение мероприятий по актуализации проектов организации дорожного движения и выполнение математического моделирования обустройства выделенных полос на 5 улицах областного центра.

Спецрежим движения общественного транспорта будет организован на следующих участках:

улица Воровского от Тимирязева до Блюхера;

проспект Ленина от Энгельса до Воровского;

Свердловский проспект от проспекта Ленина до улицы Куйбышева;

улица Героев Танкограда от проспекта Ленина до Комарова;

улица Комарова от Героев Танкограда до Октябрьской.

В случае подтверждения возможности организации «выделенок» проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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