В Челябинской области грузовой поезд въехал в легковушку

На ЮУЖД товарняк разнес выехавшую на переезд легковушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, авария произошла сегодня, 7 декабря, в 11:57 по местному времени между станциями Половинка-Катавская и Катав-Ивановск Южно-Уральской железной дороги.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, пострадавших нет.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

Челябинск, Виктор Елисеев

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