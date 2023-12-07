В Челябинской области грузовой поезд въехал в легковушку

На ЮУЖД товарняк разнес выехавшую на переезд легковушку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, авария произошла сегодня, 7 декабря, в 11:57 по местному времени между станциями Половинка-Катавская и Катав-Ивановск Южно-Уральской железной дороги.
Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, пострадавших нет.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.
Челябинск, Виктор Елисеев
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