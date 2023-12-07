«Металлург» упустил победу в домашнем матче с «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома нижегородскому «Торпедо» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало матча не предвещало столь сокрушительной концовки для хозяев.

Уже на 51-й секунде первого периода Александр Петунин с подачи Романа Канцерова открыл счет – 1:0 в пользу «Магнитки». После удара Никиты Гребенкина на 4-й минуте встречи магнитогорцы вели уже со счетом 2:0. При этих же цифрах команды ушли на перерыв.

Все изменилось во второй двадцатиминутке. На 26-й минуте встречи Михаил Орлов сокращает отставание нижегородцев – 1:2. А через девять минут Владислав Фирстов сравнивает счет – 2:2.

В третьем периоде командам приходится начинать все заново. Но гости уже неудержимы. На 33-й минуте встречи Василий Атанасов выводит «Торпедо» вперед – 3:2.

И «Металлургу» уже не суждено догнать соперников. Итог – четвертое подряд поражение «Металлурга». Есть над чем подумать во время двухнедельного перерыва.

Челябинск, Виктор Елисеев

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