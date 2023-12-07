«Трактор» привычно уступает питерскому СКА

Челябинский «Трактор» не смог ничего противопоставить питерским армейцам, приехавшим в Челябинск – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты оказались слабо подготовлены к встрече хоккеистами из Санкт-Петербурга. При этом психология была явно на стороне гостей: «Трактор» проигрывал в последних шести матчах с армейцами, а на своем корте торжествовал в далеком 2016 году.

И все-таки первый период закончился без заброшенных шайб – 0:0, во многом благодаря вратарю хозяев Сергею Мыльникову.

А на 29-й минуте встречи бросок Борны Рендулича вывел гостей вперед – 1:0. Уже через пять минут Владимир Алистров вышел один на один с челябинским голкипером и удвоил преимущество СКА – 2:0. Впрочем, на 38-й минуте матча защитник «черно-белых» Артем Блажиевский с подачи Михаила Котляревского вернул интригу встрече – 1:2.

Но на большее челябинцев не хватило. Более того, в третьем периоде «Трактор» настолько беззубо провел игру в большинстве, что хоккеистов освистали собственные болельщики.

В конце матча тренерский штаб челябинского клуба решил снять голкипера в пользу шестого полевого игрока. Увы, этим воспользовались гости: Александр Никишин, получив шайбу от Алекса Гальченюка, поразил пустые ворота «черно-белых» – 3:1, седьмая подряд победа армейцев над «Трактором».

Следующий матч челябинцы проведут 19 декабря в Екатеринбурге против своего принципиального соперника – «Автомобилиста».

Челябинск, Виктор Елисеев

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