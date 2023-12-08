8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Церемония награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2023 году с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж, зал приемов)