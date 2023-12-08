8 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

08.12.2023, пятница
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10:00 – 18:00 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 125-летию ЧОУНБ (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушки» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Церемония награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2023 году с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж, зал приемов)
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14:00 Челябинск – Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (резиденция правительства региона, ул. Цвиллинга, 27)
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14:00 Челябинск – Акция по сдаче донорами плазмы (Челябинская областная санции переливания крови, ул. Воровского, 51)
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18:00 Челябинск – Открытие выставки «Картография» и торжественная презентация путеводителя по Челябинску с участием краеведа Ильи Пронченко (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе «Парк игр» для любителей настольных игр (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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