В движение электропоездов на Южном Урале внесут изменения

В Челябинской области в движение электричек на нескольких направлениях внесли изменения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 10 декабря вводится третья (дневная) пара пригородных поездов Челябинск – Екатеринбург.

Дополнительный «Орлан» будет ходить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

Поезд № 7028/7008 Екатеринбург – Челябинск будет отправляться в 11:10 по местному времени и прибывать в Челябинск в 15:20. Поезд № 7007/7027 Челябинск – Екатеринбург будет отправляться в 13:38 и прибывать в Екатеринбург в 17:39.

Южноуральцам также напоминают, что изменилась схема продажи билетов на пригородные поезда Челябинск – Екатеринбург, и с 10 декабря пассажиры смогут совершать поездки по маршруту, выбрав определенные места для сидения заранее – при покупке билета.

️В связи с этим теперь для посадки в поезд понадобится документ, удостоверяющий личность: для взрослых – паспорт, для детей – свидетельство о рождении, для льготных категорий граждан – паспорт и документ, подтверждающий льготу.

Кроме того, с 10 декабря изменяется расписание некоторых пригородных поездов на Златоустовском направлении:

пригородный поезд № 7135 Челябинск – Бакал будет отправляться из Челябинска в 17:20 (вместо 17:40);

пригородный поезд № 6055 Челябинск – Златоуст будет отправляться из Челябинска в 17:40 (вместо 18:52);

пригородный поезд № 6041 Челябинск – Миасс будет отправляться из Челябинска в 19:42 (вместо 20:34).

Также дополнительная пара поездов «Ласточка» будет запущена с 10 декабря по направлению Аша – Уфа, курсированием по выходным и праздничным дням по следующему расписанию:

поезд №6422 из Демы в 13:25, прибытие в Ашу в 15:42;

поезд №6405 из Аши в 17:55, прибытие в Уфу в 19:57.

Челябинск, Виктор Елисеев

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