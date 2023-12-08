Двое рабочих застряли ночью на стройплощадке челябинского метротрама

Двое строителей застряли на высоте 8 метров в Челябинске на площадке метротрама.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на пятницу, 8 декабря.

Через службу «112» спасатели получили сообщение: в Челябинске, на улице Овчинникова двое мужчин застряли в люльке автоподъемника на высоте 8 метров, спуститься самостоятельно не могут.

Прибывшие к месту вызова пожарные с помощью автолестницы спустили мужчин на землю, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, сегодня ночью температура воздуха в Челябинске опускалась до 37 градусов мороза. «Надо отметить, что в такие низкие температуры воздуха любая техника, в том числе подъемная, может дать сбой в работе», – отметили в экстренном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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