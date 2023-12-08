Крупнейший вуз Челябинска ушел на дистант

Занятия в ЮУрГУ перевели в удаленный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение руководство университета приняло утром пятницы, 8 декабря. Об этом сообщает официальный телеграм-канал вуза.

«В связи с аномальными морозами занятия 8 и 9 декабря переносятся в дистант», – уточнили в пресс-службе ЮУрГУ.

Напомним, минувшей ночью в различных районах Челябинска было 35-37 градусов ниже нуля. Днем в областном центре ожидается -27, -29 градусов. В субботу, 9 декабря, ночью синоптики обещают до 32 градусов мороза, днем – до -26.

Челябинск, Виктор Елисеев

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