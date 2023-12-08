«Слово не то»: южноуралец, решивший заработать на нефти, лишился 2,5 миллионов рублей

Житель Миасса лишился более 2,5 миллиона рублей, решив заработать на инвестициях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку мошенников попался 55-летний житель Миасса.

В дежурной части отдела мужчина рассказал, что в сети Интернет увидел рекламу о заработке в одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны, после чего перешел по ссылке и оставил свои контактные данные. После регистрации на Интернет-платформе ему перезвонил неизвестный мужчина, который пообещал гарантированный доход и предложил вложить свои сбережения.

Далее мужчина, под руководством мошенников, переводил деньги, якобы вкладывая их в акции. Собственных накоплений у него не было, первоначальный взнос сделал с кредитной карты, а впоследствии оформил еще несколько кредитов на общую сумму 2 миллиона 590 тысяч рублей. Но когда попытался получить деньги обратно, аферисты придумали историю о том, что его вложения и прибыль должны были доставить наличными, прибегнув к помощи инкассаторов, но позже оказалось, что «инвестор» назвал неверное кодовое слово и инкассаторы с деньгами возвращаются обратно. Услышав, что теперь для исправления ошибки требуется перевести еще 380 тысяч рублей, южноуралец понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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