В Челябинской области введен карантин по гриппу

Роспотребнадзор объявил о введении ограничительных мероприятий на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал вчера, 7 декабря.

Карантин ввели с учетом значительного прироста заболеваемости ОРВИ за 48-й неделю 2023 года, а также увеличения регистрации случаев лабораторно подтвержденного гриппа и COVID-19. Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20 % и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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