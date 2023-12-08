Главу СКР удивило примирение пострадавших с фигурантом дела об убийстве челябинского подростка

Глава СКР потребовал отчета о расследовании убийства 17-летнего подростка в Челябинска и уголовного дела о грабеже, закончившегося примирением сторон.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, руководитель ведомства дал ряд поручений по уголовным делам о нападении на подростка в Челябинске и его убийстве.

«В социальных медиа продолжается обсуждение обстоятельств нападения на 17-летнего подростка в апреле текущего года у ТРК «Космос» в городе Челябинске», – отметили в СКР.

Напомним, 17-летний школьник погиб ночью 9 апреля текущего года у ТРК «Космос». По словам задержанных, трагедии предшествовала ссора подростка и 20-летнего иностранного гражданина.

Известно, что молодые люди были знакомы. Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке». Однако иностранец пришел не один.

Школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.

Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – его подельников. Всех направили в СИЗО.

Но в конце октября одного из задержанных – 19-летнего гражданина Таджикистана – выпустили из СИЗО. В следственном управлении СКР заявили тогда, что непосредственно к убийству молодой человек отношения не имеет, и обвинение ему переквалифицировали на похищение телефона и хулиганство.

Однако сразу после его освобождения в социальных сетях появилась информация о возможной причастности его к другому преступлению: в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего и угрожал убийством членам его семьи. После того, как иностранца выпустили, мать пострадавшего узнала в нем человека, напавшего на ее сына, и заявила, опасается за безопасность своей семьи.

Но на этой неделе суд прекратил уголовное дело о грабеже: обвиняемый вернул телефон подростку, и его родители заявили, что претензий к нему больше не имеют.

Это вызвало удавление руководства Следственного комитета. Председатель СКР Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад по уголовным делам об убийстве подростка, а также о грабеже и поручил Главному следственному управлению СК России проверить материалы уголовных дел и принятые в ходе их расследования процессуальные решения.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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