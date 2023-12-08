На южноуральской трассе в мороз застрял международный автобус

Автобус с пассажирами из Казахстана замерз на магистрали в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, пассажиры автобуса оказались заложниками механизма, который сломался по дороге.
Инцидент произошел на 89 километре автодороги Челябинск – Троицк. Из-за аномальной температуры вышел из строя автобус, следовавший из города Костанай Республики Казахстан в Челябинск.
В салоне находились 8 пассажиров. Прибывшие на помощь инспекторы ДПС рассадили пассажиров на попутный транспорт и помогли водителю автобуса восстановить работу всех систем, применив тепловую пушку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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