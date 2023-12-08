Участники капремонта в Челябинской области могли незаконно выиграть торги на 333 миллиона рублей

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении участников закупок по капремонту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в действиях 15 компаний, участвовавших в торгах по капремонту с 2020 по 2023 годы установлены признаки картельного сговора.

Заказчиком закупок выступал Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области.

Фирмы принимали совместное участие в торгах, не конкурируя друг с другом. В результате контракт заключался по цене, приближенной к начальной. В дальнейшем победитель закупки заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту.

Антимонопольный орган установил, что картель участвовал в 36 закупках на сумму 333 миллиона рублей. Это выяснилось в ходе выездных проверочных мероприятий по поручению прокуратуры Челябинской области в связи с сообщением о возможных нарушениях антимонопольного законодательства на закупках по капремонту.

Заседании комиссии по этому делу назначено на январь 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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