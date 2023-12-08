Взяточники на Южном Урале стали скромнее

Брать в Челябинской области стали меньше, но чаще.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в регионе выросло число коррупционных преступлений. Об этом заявил глава ведомства Карен Габриелян.

В целом, за 10 месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено 832 преступления коррупционной направленности против 725 за аналогичный период прошлого года. Это на 4% больше.

Рост произошел за счет выявления фактов взяточничества. Доля таких преступлений в составе коррупционной преступности продолжает расти. Так, если в 2021 году на них приходилось 57%, а в 2022-м – 49%, то в текущем году – уже 60%.

При этом средняя сумма взятки идет на снижение. Если в 2021 году она составила 219 тысяч рублей, а в 2022-м уже 151 тысячу рублей, то за 2023-й – 132 тысячи рублей.

Зато общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям в области после снижения в 2022 году до 46,2 миллиона рублей (в 2021 году – 60,2 миллиона рублей) в 2023-м пошла в рост, достигнув 48,7 миллиона.

Всего в январе-октябре 2023 года в регионе выявлено свыше 2 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. К мерам дисциплинарной ответственности привлечено более 800 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 69 должностных и юридических лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 24 уголовных дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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