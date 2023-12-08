Пригород Челябинска в мороз остался без электроснабжения

Деревня в Сосновском районе полдня остается без электроснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго», специалисты компании продолжают работу по восстановлению электроснабжения части жителей деревни Малиновка Сосновского района.

Напомним, сегодня, 8 декабря, около 13:00 на трансформаторной подстанции в деревне Малиновка вспыхнул силовой трансформатор. В результате отключалась воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Шершневская». Без электроснабжения частично оставались жители деревни Малиновка, а также микрорайонов «Западный» и «Женева», расположенных на территории Сосновского района.

После устранения локального инцидента в распределительной сети и ряда оперативных переключений на резервные схемы в 14.08 электроснабжение большей части потребителей («Западный», «Женева», часть Малиновки) было восстановлено. Чтобы запитать оставшуюся часть потребителей в деревне, энергетики устанавливают новую трансформаторную подстанцию.

«В условиях аномально низких температур были затруднения в использовании спецтехники при погрузке трансформатора. Из-за чего сроки восстановления электроснабжения были вынуждено откорректированы. На 18:00 уральского времени аварийно-восстановительные бригады челябинского филиала «Россети Урал» продолжают работы по установке новой трансформаторной подстанции. Специалисты компании «Россети Урал» прикладывают все усилия, чтобы восстановить нормальную схему электроснабжения», – уточнили представители сетевой компании.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому телефону компании «Россети Урал»: 8-800-220-0-220. Энергетики компании работают в режиме повышенной готовности и готовы к ликвидации любых нештатных ситуаций, связанных с аномально низкими температурами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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