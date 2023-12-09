9 – 11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

09.12.2023, суббота
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10:00 – 22:00 Челябинск – Фестиваль азиатской культуры «Ural Asian Fest» (киноцентр «Победа», Комсомольский пр., 34)
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10:40 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Доблестным сынам Отечества» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея Славы)
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11:30 Челябинск – Открытая лекция «Новый год и Рождество в традиционных культурах народов Южного Урала: праздничная кухня, обряды и развлечения» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи акрилом по дереву «Новогодняя сказка» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – Настолки: играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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13:00 Челябинск – Курс «Искусство иллюстрации» в рамках «Лаборатории креативных профессий» для молодежи (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Встреча уютного исторического клуба «Коммунальный рай хрущевок: мечты и реальность» (ЮУГГПУ, пр. Ленина, 69)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:30 Челябинск – Собрание добровольцев патронажного служения. Сестры милосердия и волонтеры будут навещать на дому пожилых людей, ухаживать за ними, помогать по хозяйству (храм святого мученика Иоанна Воина, пр. Победы, 307б)
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17:00 Челябинск – Экскурсия по выставке «Сверкают игрушки на елке» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)
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17:00 Челябинск – Поэтический вечер, посвященный творчеству Александра Сергеевича Пушкина (детский театр песка и теней «Скарабей», пр. Ленина, 5)
10.12.2023, воскресенье
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10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотические беседы «Мужество. Доблесть. Слава» ко Дню героев Отечества (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 – 20:00 Челябинск – Новогодняя ярмарка «Art Weekend» (Ньютон Club, ул. Героя России Родионова, 13)
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11:00 Челябинск – Занятие «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Творческая встреча «Поле жизни Кирилла Шишова» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Магия зимы» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга…» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Экскурсия по выставке «Сверкают игрушки на елке» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)
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15:00 Челябинск – Концерт «Живая музыка» камерного хора «Смена» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
11.12.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии завода нефтегазового оборудования ГК «Буран» (отъезд представителей СМИ от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, в 13:00)
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16:00 Челябинск – Пресс-конференция о старте избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 17 марта 2024 года, и о готовности к ним избирательных комиссий региона (Избирательная комиссия Челябинской области, пр. Ленина, 56, 2-й эт., 237 каб. – зал заседаний)
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