9 – 11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Пресс-конференция о старте избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 17 марта 2024 года, и о готовности к ним избирательных комиссий региона (Избирательная комиссия Челябинской области, пр. Ленина, 56, 2-й эт., 237 каб. – зал заседаний)