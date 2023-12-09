В Челябинске в огне погибли двое детей

В Челябинске на пожаре двое детей погибли, еще три человека пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на субботу, 9 декабря, в СНТ «Аэропорт-2».

Пожар вспыхнул в одном из садовых домов. К моменту, когда к месту возгорания прибыли пожарные, произошло обрушение кровли.

В результате пожара погибли четырехлетняя девочка и мальчик двух лет. Травмированы 3 человека: двое взрослых (родители) и восьмилетний мальчик.

На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Наиболее вероятно, что причиной пожара послужило короткое замыкание тепловентилятора.

«Известно, что семья прибыла из Курганской области, на территории Челябинска не зарегистрирована, на учете в органах социальной защиты и правоохранительных органах не состояла. Младшие дети детский сад не посещали, по месту учебы старшего ребенка семья характеризуется положительно», – рассказали в мэрии областного центра.

В СКР начали доследственную проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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