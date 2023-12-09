В Челябинске полторы сотни домов остались без тепла

В Ленинском районе Челябинска устраняют крупную коммунальную аварию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 9 декабря, около 10:00 произошло аварийное отключение отопления в 140 домах частного сектора. Два повреждения обнаружено на теплосетях на улицах Безымянной и Феди Горелова в Ленинском районе областного центра.
В настоящий момент число отключенных домов сократилось до 30.
Ситуацию на месте контролирует заместитель главы Челябинска Александр Астахов. В течение 1-2 часов отопление вернется во все дома поселка КПЗиС, заверяют чиновники.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»