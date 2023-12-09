Еще одна крупная коммунальная авария в Челябинске. Затоплены три улицы

Серьезная авария произошла на водоводе на северо-западе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы около 14:00.
Воды вырвалась на улицу, затопив дороги по улицам 40-летия Победы, Братьев Кашириных и Университетской набережной.
«В настоящий момент излив воды прекращен. Ведется переключение потребителей на резервный водовод. Без водоснабжения пока 4 многоквартирных дома. На период переключений возможны кратковременные перебои с водоснабжением в домах, расположенных в квартале улиц 250-летия Челябинска, 40 лет Победы, Братьев Кашириных.", – рассказали в городской администрации.
Дорожные подрядчики подключились к расчистке дорожного покрытия. Во дворах также ведется ликвидация последствий излива воды.
Для жителей организован подвоз воды. Также в бесплатный режим перевели водоматы микрорайона.
Из-за аварии перекрыли движение автомобилей на следующих участках:
ул. 40-летия Победы: от ул. 250-летия Челябинска до ул. Братьев Кашириных;
ул. Братьев Кашириных: от ул. Салавата Юлаева до ул. 40-летия Победы;
Университетская Набережная: от ул. Академика Макеева до ул. Молодогвардейцев.
На месте работают регулировщики.
Челябинск, Виктор Елисеев
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