На Южном Урале вновь ждут 40-градусных морозов

В Челябинской области продлили действие экстренного предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в понедельник, 11 декабря, в большинстве районов Южного Урала сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов и ниже.

Холоднее всего, по мнению синоптиков, будет в низинах и горах. На остальной территории области ночью будет 29-34 градуса мороза, днем -26, -31, в низинах до -34 градусов по Цельсию.

В Челябинске ожидается 30-32 градуса мороза ночью и 28-30 градусов ниже нуля днем.

По данным службы «Гисметео», морозно будет и во вторник, даже несколько похолодает в сравнении с понедельником. Так, в ночь на 12 декабря в Челябинске синоптики обещают -33, -35 градусов, утром 35 градусов мороза. Лишь к 11 часам столбик термометра поднимется к отметке -32 градуса. Днем ожидается 27 градусов ниже нуля, а к вечеру потеплеет еще на один градус.

В ночь с 12 на 13 декабря в областном центре ожидается уже -26, -24 градуса, днем столбик термометра доберется до -22 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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