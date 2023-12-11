Два троллейбусных маршрута в Челябинске меняют схему движения

Троллейбусы №10 и №25 в Челябинске временно изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 11 декабря, в связи с модернизацией контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках:

по улице Рождественского от проспекта Ленина до улицы Гагарина – до 5 часов 30 декабря;

по улице Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозная и по улице Гагарина от Копейского шоссе до Новороссийской до 5 утра 31 января 2024 года.

Троллейбусы на это время будут направлены:

№10 – Харлова – Копейское шоссе – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино»;

№25 – ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино».

Челябинцам рекомендовано пользоваться автобусами №№ 11, 18, 27, 33, 81, 123, 483, а также трамваями №№ 12, 18, 22.

Челябинск, Виктор Елисеев

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