Два троллейбусных маршрута в Челябинске меняют схему движения

Троллейбусы №10 и №25 в Челябинске временно изменят маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 11 декабря, в связи с модернизацией контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках:
по улице Рождественского от проспекта Ленина до улицы Гагарина – до 5 часов 30 декабря;
по улице Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозная и по улице Гагарина от Копейского шоссе до Новороссийской до 5 утра 31 января 2024 года.
Троллейбусы на это время будут направлены:
№10 – Харлова – Копейское шоссе – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино»;
№25 – ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино».
Челябинцам рекомендовано пользоваться автобусами №№ 11, 18, 27, 33, 81, 123, 483, а также трамваями №№ 12, 18, 22.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»