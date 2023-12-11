ММК соберет прокатчиков со всей страны

Прокатчики страны обменяются опытом в Магнитке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 11 декабря, на базе ММК стартует первый этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов по производству горячекатаного листа.

В работе школы примут участие около сорока специалистов, представляющих различные металлургические предприятия России, а также корпорацию «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. Помимо представителей ПАО «ММК», участниками межзаводской школы станут специалисты Новолипецкого и Челябинского металлургических комбинатов, ПАО «Северсталь», Выксунского металлургического завода, АО «Уральская сталь» и других предприятий.

Насыщенная программа двухдневного мероприятия предполагает знакомство с прокатными подразделениями Магнитогорского металлургического комбината, специализирующимися на выпуске горячекатаного листа, посещение производственных участков листопрокатных цехов №4 и №10, а также производства толстолистового проката.

Кроме того, запланировано посещение научно-технического музея ПАО «ММК», а также экскурсия по городскому курорту «Притяжение» – уникальному многофункциональному парковому пространству, ставшему одним из крупнейших в стране проектов преобразования городской среды, инициатором и ключевым инвестором которого выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Помимо ознакомления с производством горячекатаного листа, участники межзаводской школы обменяются впечатлениями, обсудят интересующие их темы и актуальные вопросы прокатного производства, касающиеся процесса прокатки, применения математических моделей и расчетных методик прокатного процесса, организации технического обслуживания и ремонтов, снижения расходных коэффициентов и так далее. Также прокатчики отрасли поделятся опытом решения проблемных задач и предложениями по повышению эффективности тех или иных производственных процессов.

Традиционное ежеквартальное мероприятие проходит уже в 126-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на нескольких предприятиях. По завершении магнитогорского этапа межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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