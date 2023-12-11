На южноуральском участке М-5 три человека погибли и двое пострадали в столкновении трех авто

Смертельное ДТП на федеральной трассе произошло в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 11 декабря, в 07:30 часов на 1594 км автодороги «Москва – Челябинск» в Ашинском районе.

По предварительным данным, 65-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», обгоняя впереди идущую машину, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Х-Trail». После этого «Ладу» отбросило под грузовик «Вольво» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и 67-летняя пассажирка отечественного авто и 48-летний мужчина, управлявший «Ниссан X-Trail» погибли на месте. ПДве пассажирки «Лада Веста» и «Ниссан X-Trail» доставлены в медицинское учреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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